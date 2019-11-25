Из-за обстрелов боевиков на Донбассе произошел масштабный пожар: сгорели шесть домов (видео)

Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер.

В воскресенье вечером, 24 ноября, в результате обстрелов боевиками населенного пункта в районе Березового Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке, полностью сгорели шесть зданий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«24 ноября около 18:00 российские оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе н.п. Березовое Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов», — говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты сегодня били под Донецком и Мариуполем: в ход шло запрещенное оружие

В результате обстрела загорелась сухая трава.

«Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Почти полностью сгорели 6 зданий», — заявили в штабе.

В пресс-центре также сообщили, что военнослужащие ВСУ оперативно эвакуировали гражданское население. Пострадавших нет.

Около 23:00 пожар локализовали.