Оккупанты сегодня били под Донецком и Мариуполем: в ход шло запрещенное оружие

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщил в Facebook пресс-центр Объединенных сил.

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"Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в вечерней сводке.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": у Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 82 мм; в районе Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На протяжении текущих суток потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.