Боевики подбили из ПТРК грузовик украинских бойцов: трое контуженых (фото)

Трое украинских военнослужащих контужены, они находятся в военном госпитале в удовлетворительном состоянии.

Грузовик во время обстрела не находился на передовой / фото: штаб ООС/Facebook

Боевики в Донецкой области атаковали из противотанкового управляемого ракетного комплекса военный автомобиль, находившийся в мирном населенном пункте - селе Шумы.

Об этом говорится в сообщении на странице Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что накануне от одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот".

"Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такое мощное оружие, никто просто не ожидал", - отметил военнослужащий ВС Украины Виктор.

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор вражеского ПТРК пытался "завести" ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

"Трое военнослужащих получили контузию. Среди них - одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе погиб командир батареи 15-го реактивного артиллерийского полка, старший лейтенант 24-летний Богдан Шацкий.