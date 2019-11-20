"Нет тела – нет дела": генерал вспомнил, как оккупанты отказывались забирать из ДАП своих убитых соратников

Генерал дал характеристику "ополченцам", которые пытались воевать с ВСУ в Донецком аэропорту.

Боевики, которые пытались вытеснить ВСУ из Донецкого аэропорта, были «расходным материалом».

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Об этом в интервью УНИАН рассказал генерал-майор Олег Микац, который во время обороны Донецкого аэропорта был комбригом 93-й бригады.

«Мало кто был за идею. Была такая категория людей: в школе плохо учился, работы нормальной нет, друзей нет, денег вечно не хватает. И тут он берет в руки автомат. Соседи смотрят с уважением, никто «дурачком» уже не называет. И попробуй забрать у него автомат. Он с его помощью добился максимума в жизни… Они были фанатичными солдатами. И это был расходный материал. Сепаратисты очень часто отказывались забирать убитых. Нет тела – нет дела. Не надо ни компенсации выплачивать, ни похороны организовывать. А лето 2014-го было очень жарким. Нам приходилось собирать трупы врага, складывать в морозильные комнаты бывшей кухни ДАП. Много позже они показывала те тела и рассказывали, что это не они, а мы бросили своих. Накачивали так пропагандой», – поделился воспоминаниями генерал.