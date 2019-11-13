В штабе ООС рассказали о процессе разминирования территории

На участке разведения вблизи Петровского сегодня начался процесс разминирования и очистки местности от взрывоопасных предметов.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, начался процесс технического обследования, разминирования дорог и обочин и очистки местности загрязненной взрывоопасными предметами.

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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что к этим мероприятиям привлечены 4 расчета ГСЧС Украины в составе 20 человек.

Согласно сообщению, на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области продолжаются мероприятия по синхронному демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Работает инженерная группа и 5 пиротехников ГСЧС Украины.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проводились работы по демонтажу лестницы в районе девятой опоры моста с правой стороны, сварочные работы по формированию водоотводной системы. Кроме того, идет подготовка по установке перил.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской состоялось в июне, вблизи Золотого - в конце октября. 9 ноября началось, а 11 ноября было завершено разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского.