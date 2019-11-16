В Донецкой области обнаружили хранение боеприпасов в жилом доме - штаб (фото)

Правоохранители Волновахского отдела полиции открыли производство.

Военные из состава операции Объединенных сил заявили, что обнаружили в подвале жилого дома в поселке Чермалык в Донецкой области тайник с боеприпасами.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Читайте такжеРоссия поставляет на Донбасс поврежденные боеприпасы – разведка

«Три РПГ-22, две сотни патронов калибра 5,45, четыре тротиловые шашки, 11 зарядов к подствольному гранатомету и другие боеприпасы хранились в подвале одного из жилых домов в населенном пункте Чермалык», — говорится в сообщении.

Правоохранители Волновахского отдела полиции открыли производство по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.258 Уголовного кодекса — покушение на преступление и террористический акт, создающий опасность для жизни и здоровья человека.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе 15 ноября боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военный получил боевую травму.