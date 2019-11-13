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Состояние двух раненых в результате подрыва на взрывчатке военных тяжелое – ООС

10:43, 13 ноября 2019
Война
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В ООС рассказали о состоянии раненых / фото zt-rada.gov.ua

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"12 ноября, около 16.00, во время обхода позиций на линии взводных и ротных опорных пунктов, в районе населенного пункта Новотроицкое, двое военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады получили минно-взрывные травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве", - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что раненые были немедленно доставлены в лечебно-сестринскую бригаду Волновахской районной больницы, где им оказали квалифицированную медицинскую помощь.

"Сейчас состояние здоровья военнослужащих врачи классифицируют как тяжелое", - заявили в ООС.

Также сказано, что запланирована аэромедицинская эвакуация раненых вертолетом Ми-8МТ в военно-медицинское учреждение высшего уровня.

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Теги: #ООС