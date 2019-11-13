На участке разведения возле Петровского началось разминирование территории

На процесс разминирования предусмотрено 7 суток.

На участке разведения в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка Донецкой области началась практическая фаза разминирования территории.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сказал Агеев.

Он уточнил, что этот процесс является зеркальным, контролируемые Россией боевики тоже осуществляют разминирование.

"Согласно подтверждению ОБСЕ мероприятия по разминированию проходят зеркально. Они заверяют, что противник с той стороны также проводит соответствующие мероприятия по разминированию своей части участка", - подчеркнул Агеев.

По его словам, в соответствии с утвержденным планом графиком разведения сил и средств, принятым 1 октября в Минске на заседании рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, непосредственно на разминирование дается до семи суток.