Оккупанты сегодня ударили по позициям ВСУ возле Верхнеторецкого

По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах за эти сутки нет.

Оккупанты сегодня обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута.

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«По состоянию на 12.30 сегодня, 11 ноября, имеем один факт ведения огня российско-оккупационными войсками на Донецком направлении. После 11 часов противник из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные в районе Верхнеторецкого», - заявил Праута.

По его словам, обстрел велся со стороны оккупированной Пантелеймоновки и длился 20 минут.

«По имеющейся информации, за эти сутки потерь в Объединенных силах нет», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска за минувшие сутки, 10 ноября, обстреляли оборонительные позиции украинских защитников 11 раз. Вследствие этих обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил, был поврежден автомобиль. Раненых оперативно эвакуировали в военный мобильный госпиталь, угрозы их жизни нет.