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Боевики угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"

12:54, 08 ноября 2019
Война
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Боевики готовят очередную провокацию / фото uapress.info

Подконтрольное Кремлю "руководство" "ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР".

Об этом российскому агентству ТАСС заявил так называемый "глава ДНР" Леонид Пасечник.

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Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.

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Теги: #боевики#Россия#ОРДЛО#разведение сил на Донбассе