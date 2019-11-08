Боевики угрожают ввести в Золотое свою "внутреннюю милицию"

Боевики заявили о симметричном ответе на заявление Тейлора о необходимости украинского патруля на освобожденных от "Л/ДНР" участках Донбасса.

Подконтрольное Кремлю "руководство" "ЛНР" грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения "министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР".

Об этом российскому агентству ТАСС заявил так называемый "глава ДНР" Леонид Пасечник.

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Главарь "ЛНР" считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

"Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12.00.