На видео попало, как украинский снайпер ликвидировал российского наемника на Донбассе

Когда именно это произошло, не уточняется.

Украинский снайпер уничтожил российского наемника с дистанции 650 метров.

Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ.

Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе. Когда именно это произошло, не уточняется.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.