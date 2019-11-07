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На видео попало, как украинский снайпер ликвидировал российского наемника на Донбассе

12:13, 07 ноября 2019
Война
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Наемник уничтожен / Скриншот

Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ.

Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе. Когда именно это произошло, не уточняется.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.

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Теги: #Донбасс#снайпер