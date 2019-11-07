На видео попало, как украинский снайпер ликвидировал российского наемника на Донбассе
12:13, 07 ноября 2019Война
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Когда именно это произошло, не уточняется.
Наемник уничтожен / Скриншот
Украинский снайпер уничтожил российского наемника с дистанции 650 метров.
Видеозапись ликвидации противника оказалась в распоряжении Цензор.НЕТ.
Успешный выстрел украинский воин сделал на одном из участков фронта на Донбассе. Когда именно это произошло, не уточняется.
Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что украинские военные в зоне проведения ООС на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия.
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