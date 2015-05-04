Боевики увеличили огневую активность на Донбассе: за сутки обстреляли позиции сил АТО 95 раз

В воскресенье, 3 мая, боевики в зоне АТО значительно усилили огневую активность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

"С 18 часов до полуночи преступники совершили 45 обстрелов. Таким образом, количество нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки составило 95 – это почти на том уровне, что был до заключения соглашений в Минске. При этом противник уже не стесняется несколько раз в сутки открывать огонь по нашим позициям из тяжелой и реактивной артиллерии, вызывающе провоцируя силы Антитеррористической операции на адекватный ответ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донетчине за вечер преступники 5 раз обстреляли из артиллерии калибра 122 миллиметра позиции сил АТО недалеко от Авдеевки, трижды – в районе населенного пункта Водяное и по одному разу неподалеку Опытного, Широкино и Каменки.

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Также боевики совершили 5 обстрелов из 120-миллиметровых минометов по позициям сил АТО в районе Песков и 3 обстрела - вблизи Авдеевки. Неподалеку от Авдеевки боевики стреляли даже из танка.

В полночь боевики обстреляли из артиллерии калибра 152 миллиметра опорный пункт украинских военных в районе населенного пункта Новобахмутовка, а также совершили попытку нападения: "в полночь позиции сил АТО неподалеку населенного пункта Новоселовка во время боевого столкновения успешно отразили нападение диверсионно-разведывательной группы противника в составе 10 человек", - добавляют в пресс-центре АТО.

Также на Луганщине бойцы зафиксировали пролеты двух беспилотников противника.