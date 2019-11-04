Стало известно, почему помощник Путина приезжал на Донбасс

О визите Суркова на Донбасс сообщалось в конце октября.

Во время визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова на Донбасс поднимался вопрос "паспортизации" жителей оккупированных территорий.

Об этом для пишет блогер Фашик Донецкий, передает "Обозреватель".

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"Этот вопрос стоит очень строго, ведь уровень "паспортизации" оценивается и Сурковым, и самой Москвой как признание местными жителями "республики", – говорится в блоге.

По его словам, Сурков на совещании с представителями "ДНР" "орал до хрипоты, получили по шапке все" – от нынешнего главаря террористов Дениса Пушилина до так называемых мэров и фейковых министров фейкового "государства".

После потока матерных выражений и всяческих угроз помощник Путина якобы поставил жесткое требование: минимум 80% жителей оккупированных территорий как можно быстрее должны быть "паспортизированы".

Как сообщалось, 25 октября помощник президента России Владислав Сурков прибыл в Донецк.