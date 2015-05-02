В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Как сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети, сегодня в 12.10 на выезде из населенного пункта Красногоровка Донецкой области водитель-экскаваторщик одной из военных частей Вооруженных сил, который направлялся в населенный пункт Невельске на автомобиле КрАЗ-250 для выполнения инженерных работ совершил наезд на местного жителя 1963 года, который передвигался на велосипеде. По дороге в больницу в карете скорой помощи от полученных тяжелых травм мужчина скончался.

Читайте такжеВ Крымском идет бой, террористы обстреливают военных из гранатометов и минометовС целью выяснения причин и обстоятельств трагедии на место происшествия срочно выехали представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах. О совершенном ДТП поставлено в известность военную прокуратуру.

Министерство обороны, Генеральный штаб Вооруженных сил, штаб АТО на территории Донецкой и Луганской областей и командование воинской части выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

"По результатам проведения расследования виновные в этом трагическом событии будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - заверили в штабе АТО.