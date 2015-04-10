Все причастные к ДТП в Константиновке до сих пор под арестом - Федичев

Об этом в своем ежедневном комментарий сообщил полковник, заместитель командующего АТО Валентин Федичев, передает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

"Все военнослужащие, причастные к совершению ДТП, продолжают находиться под арестом, а решение Апелляционного суда Запорожской области по поводу освобождения под залог касается только ранее задержанного офицера ВСУ Марьяна Рака, который отвечал за техническую исправность военной техники, в том числе и попавшего в ДТП тягача МТ-ЛБ", - сообщил Федичев.

По его словам, задержание Рака было обусловлено тем, что в ходе досудебного расследования не отбрасывалась версия о возможной технической неисправности тягача, что могло привести к ДТП.

"Но, по всей видимости, в ходе проведенных экспертиз технического состояния МТ-ЛБ в рамках расследования, она не находит своего подтверждения", - сообщил полковник.

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Он добавил, что тем же решением суда водитель бронетранспортера Роман Карпинец был оставлен под арестом.

"В то же время, для проведения наиболее объективного расследования всех обстоятельств ДТП, военная прокуратура Запорожского гарнизона, которая работает в этом вопросе при всесторонней поддержке руководства Генштаба, выдвинула требование оставить Рака под арестом, где он и находится по сегодняшний день", - рассказал Федичев.

Напомним, 16 марта в Константиновке из-за нарушения правил дорожного движения экипажем бронемашины произошло ДТП. В результате происшествия погибла 8-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что Запорожский апелляционный суд отпустил из-под ареста одного из подозреваемых в совершении ДТП в Константиновке под залог в 60 тыс. грн.