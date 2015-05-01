Азов: Боевики продолжают обстреливать Широкино. Есть раненые

02:28, 01 мая 2015
Война
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Террористы снова обстреляли подконтрольную украинским военным часть села Широкино из минометов и автоматических гранатометов

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facebook.com/ato.news

Об этом сообщает пресс-служба полка МВД Азов.

Бойцы Азова сообщают, что обстрелы 30 апреля продолжались практически весь день с редкими перерывами. В боях легкие ранения получили трое "азовцев".

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Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 30 квітня 2015 р.
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