Азов: Боевики продолжают обстреливать Широкино. Есть раненые
02:28, 01 мая 2015Война
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Террористы снова обстреляли подконтрольную украинским военным часть села Широкино из минометов и автоматических гранатометов
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Боевики продолжают обстреливать Широкино / facebook.com/ato.news
Об этом сообщает пресс-служба полка МВД Азов.
Бойцы Азова сообщают, что обстрелы 30 апреля продолжались практически весь день с редкими перерывами. В боях легкие ранения получили трое "азовцев".
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Щойно бойовики знову почали обстріл підконтрольної Україні частини селища Широкине з мінометів та автоматичних гранатоме...Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 30 квітня 2015 р.
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