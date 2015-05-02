На Луганщине на взрывном устройстве подорвался военнослужащий ВСУ

13:23, 02 мая 2015
Война
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Вчера в лесополосе Станично-Луганского района Луганской области на взрывном устройстве подорвался 34-летний военнослужащий ВСУ.

УНИАН

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, в Северодонецкую городскую больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением был госпитализирован 34-летний военнослужащий ВСУ.

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Установлено, что во время обследования территории в лесополосе в районе с. Красный Октябрь Станично-Луганского района, детонировало взрывное устройство. В результате взрыва военнослужащий получил телесные повреждения.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

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