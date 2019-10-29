Пристайко назвал условие разведения войск в Петровском

Глава МИД заявил, что Украина ожидает от России выполнения ее части Минских соглашений.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что разведение сил и средств в Петровском произойдет при соблюдении режима прекращения огня.

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Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня Украина начала отвод войск в Золотом. Следующий пункт - Петровское (если там будет режим прекращения огня). Мы выполняем нашу часть мирных соглашений и ожидаем того же от России. Один последний толчок, чтобы устроить саммит в "нормандском формате" в ноябре", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.