Оккупанты сегодня 5 раз нарушили режим тишины

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди личного состава не зафиксировано.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник вел обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от Богдановки (за пределами участка разведения) - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия и около Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили три обстрела позиций ОС: дважды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и недалеко от Крымского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

«Кроме того, сегодня в районе населенного пункта Архангельское Донецкой области диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск тремя очередями из стрелкового оружия обстреляла беспилотный летательный аппарат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В связи с угрозой потери БПЛА через две минуты был посажен. Дрон повреждений не получил», - добавили в штабе.