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Миссия ОБСЕ рассказала, как началось разведение сил в Золотом

19:59, 29 октября 2019
Война
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СММ ОБСЕ сообщила результаты наблюдения начала разведения сил / фото УНИАН

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили о результатах наблюдения за началом разведением сил и средств в районе Золотого.

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Об этом говорится в отчете СММ на сайте ОБСЕ.

"29 октября, вскоре после 12:00 миссия зафиксировала начало разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого. Патрули СММ, размещенные на северном и южном краях этого участка видели, как Вооруженные силы Украины и вооруженные формирования запустили сигнальные ракеты для обозначения готовности обеих сторон к разведению", - отмечается в сообщении.

"Затем наблюдатели видели, как военнослужащие Вооруженных силах Украины и члены вооруженных формирований выходили за пределы участка разведения вместе со своим вооружением", - заявляют в миссии.

Также сказано, что СММ продолжит осуществлять мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на Донбассе.

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Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом
Теги: #ОБСЕ