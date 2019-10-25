В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке

Двое мужчин предположительно подорвались на ручной гранате РГД-5.

Два человека 24 октября получили ранения после подрыва на растяжке в оккупированном боевиками Луганске.

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Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на чрезвычайное ведомство, подконтрольное боевикам «ЛНР».

Двое мужчин предположительно подорвались на ручной гранате РГД-5, когда рубили просеку в садоводческом товариществе.

Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в Луганскую клиническую больницу.

Накануне сообщалось, что на Луганщине боевики обстреляли работников предприятия, ранены два человека.