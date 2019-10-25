В оккупированном Луганске двое гражданских подорвались на растяжке
11:12, 25 октября 2019Война
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Двое мужчин предположительно подорвались на ручной гранате РГД-5.
В Луганске два человека подорвались на гранате РГД-5 / Иллюстрация, wikipedia.org
Два человека 24 октября получили ранения после подрыва на растяжке в оккупированном боевиками Луганске.
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Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на чрезвычайное ведомство, подконтрольное боевикам «ЛНР».
Двое мужчин предположительно подорвались на ручной гранате РГД-5, когда рубили просеку в садоводческом товариществе.
Пострадавшие 1974 и 1972 годов рождения с множественными ранениями доставлены в Луганскую клиническую больницу.
Накануне сообщалось, что на Луганщине боевики обстреляли работников предприятия, ранены два человека.
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