Пограничники зафиксировали российские вертолеты вблизи украинских границ

15:07, 29 апреля 2015
Война
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 Российские вертолеты Ми-8 были зафиксированы на границе Харьковской области с Россией и на административной границе с Крымом.

Ми-8 / wikipedia.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"На контролируемом участке российско-украинской границы в Харьковской области и админгранице с временно оккупированной АРК пограничные наряды зафиксировали пролеты российских вертолетов Ми-8", - сказал Мотузяник.

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