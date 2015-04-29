Пограничники зафиксировали российские вертолеты вблизи украинских границ
15:07, 29 апреля 2015Война
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Российские вертолеты Ми-8 были зафиксированы на границе Харьковской области с Россией и на административной границе с Крымом.
Вертолет МИ-8 / wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"На контролируемом участке российско-украинской границы в Харьковской области и админгранице с временно оккупированной АРК пограничные наряды зафиксировали пролеты российских вертолетов Ми-8", - сказал Мотузяник.
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