Сутки на Донбассе: оккупанты 12 раз открывали огонь

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В воскресенье, 20 октября, вооруженные формирования на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте такжеВоскресенье на Донбассе: оккупанты дважды нарушили режим прекращения огняОб этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Отмечается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Богдановки со стороны Петровского, возле Водяного на Приазовье, неподалеку от Павлополя, Пищевика и Невельского, возле Песков, неподалеку от Авдеевки, вблизи Новомихайловки, возле Славного, вблизи Крымского, возле Золотого-4 и Орехового.

За прошедшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала 21 октября вооруженные формирования 3 раза нарушили режим прекращения огня, у Водяного на Приазовье, близ Пищевика и неподалеку от Попасной, потерь нет.

Как ранее сообщал УНИАН, военный эксперт рассказал, когда введут миротворцев ООН на Донбасс.