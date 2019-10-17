"Спасти не было ни одного шанса": военные рассказали о гибели Ярославы Никоненко на Донбассе (видео)

Военные уверены, что на окраинах Марьинки сейчас работают российские стрелки, которые очень качественно подготовлены.

На окраинах Марьинки оккупанты накрыли минометным огнем весь участок передовой. Выстрел вражеского снайпера забрал жизнь украинского бойца вблизи Донецка Ярославы Никоненко.

Спасти солдата не было шанса, говорится в сюжете ТСН.

На окраинах Марьинки нет никакой тихой суток. "Враг провоцирует выстрелами. Выводит снайпера и начинает работать", - говорит военнослужащий ВСУ "ПосКот".

Вокруг - десятки терриконов и много разрушенных и полуразрушенных, заброшенных сооружений. Позиции боевиков видны издалека. Наши военные в перерывах между боями и дежурствами на спостережниках не устают мастерить визуальная защита. Они говорят, это немного помогает не попадать под прицел.

Перепады высот и большое количество высокого бурьяна, деревьев и кустов. Это, действительно, просто идеальные условия, для профессиональных стрелков.

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Предупреждение, что враг и снайперы оккупантов видят все, здесь развешаны, без преувеличения на каждом шагу. Но иногда не спасает даже особая бдительность. "Произошло это в 15:30, когда солдат находился на посту. Снайпер сделал одиночный точный выстрел", - говорит военнослужащий ВСУ "Шут". Он рассказывает о единственный вражеский выстрел и гибель на боевом посту старшего солдата Ярославы Никоненко.

Ребята уверены, что на окраинах Марьинки сейчас работают российские стрелки, которые очень качественно подготовлены. "Это не шахтеры, точно не шахтеры. Нормальные военнослужащие кадровых войск. Это могу сказать вам точно. Даже, взять по тому, что как работают снайпера. Я не думаю, что шахтер с такого расстояния может так попасть", - говорит военнослужащий ВСУ "Сармат".

"Шут" не первый день на войне. Смерть видел не раз. Но спасти Ярославу, признается воин, не было ни одного шанса. "Произошел рикошет от стены, попало в голову. С одного выстрела", - говорит он.

Уже вечером из того же направления, откуда днем стрелял вражеский снайпер, в сторону украинских позиций ударили еще и минометы. Такого продолжительного и мощного минометного обстрела на участке фронта в районе Марьинки не было от начала сентября, говорят военные.