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Террорист Гиркин раскрыл правду о главарях "ДНР" (видео)

13:16, 17 октября 2019
Война
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Гиркин - экс-предводитель террористов &quot;ДНР&quot; / фото УНИАН

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Видео с его заявлением опубликовал в своем Twitter блогер под ником Necro Mancer. 

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да, и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер – тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", – заявил террорист Гиркин.

Ранее бывший предводитель террористов "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков" заявил, что ситуация на Донбассе, по его мнению, развивается по сценарию капитуляции боевиков "ЛДНР".

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Теги: #Донбасс#террористы#Гиркин#лднр