Террорист Гиркин раскрыл правду о главарях "ДНР" (видео)

"Стрелков" наконец-то рассказал правду о боевиках на "руководящих должностях".

Бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин ("Стрелков") назвал "лидеров" псевдореспублики "мерзкими уголовниками и наркоманами".

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Видео с его заявлением опубликовал в своем Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Я банки не брал, мы ж не банда. Да, и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я Пономарева народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А Безлер – тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой", – заявил террорист Гиркин.

#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMrpic.twitter.com/EVxwZBaPKE — Necro Mancer (@666_mancer) October 16, 2019

Ранее бывший предводитель террористов "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков" заявил, что ситуация на Донбассе, по его мнению, развивается по сценарию капитуляции боевиков "ЛДНР".