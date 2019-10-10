Террорист Гиркин: Кремль хочет избавиться от "ЛДНР", все идет к капитуляции "ополченцев"

Бывший лидер оккупационных формирований считает, что ситуация развивается в сторону капитуляции боевиков.

Бывший предводитель террористов «ДНР» Игорь Гиркин «Стрелков» заявил, что ситуация на Донбассе, по его мнению, развивается по сценарию капитуляции боевиков «ЛДНР».

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Об этом он заявил пропагандистскому изданию «URA.RU».

«Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение на Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска «ДНР» и «ЛНР», либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции [«ДНР» и «ЛНР»]», — сказал Гиркин.

«Пока о капитуляции Киева речи не идет. Речь идет о том, что Кремль пытается всеми силами избавиться от «ДНР» и «ЛНР», запихнуть их обратно на Украину и замаскировать это предательство мирными договоренностями», – добавил Гиркин.