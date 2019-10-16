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Загороднюк пообещал поддержку семье погибшей на Донбассе Ярославы Никоненко

20:08, 16 октября 2019
Война
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У Ярославы осталась 13-летняя дочь и младшая сестра Богдана / фото: Facebook

Министр обороны Андрей Загороднюк отмечает, что оборонное ведомство сделает все возможное, чтобы поддержать семью погибшей вчера, 15 октября, на Донбассе военнослужащей Ярославы Никоненко, у которой осталась 13-летняя дочь.

Об этом министр обороны написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Вчера от пуль вражеских снайперов на линии соприкосновения погибли двое военнослужащих, одна из них - солдат Ярослава Никоненко. Старшая дочь воина добровольца Сергея Никоненко, который в января 2015 года погиб, защищая Украину от агрессора. У Ярославы осталась 13-летняя дочь и младшая сестра Богдана, которая с 2014 года помогала армии, и также несет службу, защищая нашу землю", - отметил Загороднюк.

В этой связи министр отметил, что "это потери не одной семьи - это невосполнимые потери всей страны, и Минобороны сделает все возможное, чтобы поддержать их в это трагическое время".

Как сообщал УНИАН, в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба ВСУ сообщили, что среди погибших 15 октября - Ярослава Никоненко.

"Извещаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибл от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная слава героям!", - говорится на странице бригады в Facebook.

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Теги: #война на Донбассе