Загороднюк пообещал поддержку семье погибшей на Донбассе Ярославы Никоненко

15 октября от пули снайпера на линии соприкосновения погиб солдат Ярослава Никоненко.

Министр обороны Андрей Загороднюк отмечает, что оборонное ведомство сделает все возможное, чтобы поддержать семью погибшей вчера, 15 октября, на Донбассе военнослужащей Ярославы Никоненко, у которой осталась 13-летняя дочь.

Об этом министр обороны написал на своей странице в социальной сети Facebook.

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"Вчера от пуль вражеских снайперов на линии соприкосновения погибли двое военнослужащих, одна из них - солдат Ярослава Никоненко. Старшая дочь воина добровольца Сергея Никоненко, который в января 2015 года погиб, защищая Украину от агрессора. У Ярославы осталась 13-летняя дочь и младшая сестра Богдана, которая с 2014 года помогала армии, и также несет службу, защищая нашу землю", - отметил Загороднюк.

В этой связи министр отметил, что "это потери не одной семьи - это невосполнимые потери всей страны, и Минобороны сделает все возможное, чтобы поддержать их в это трагическое время".

Как сообщал УНИАН, в 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба ВСУ сообщили, что среди погибших 15 октября - Ярослава Никоненко.

"Извещаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибл от коварной вражеской снайперской пули в зоне проведения ООС. Пусть земля ей будет пухом. Покойся с миром. Вечная слава героям!", - говорится на странице бригады в Facebook.