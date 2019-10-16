Оккупанты 14 раз нарушили "тишину" на Донбассе, стреляли из запрещенных "Минском" минометов

Также террористы обстреляли украинских военных из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

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«На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из зенитной установки, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» террористы совершили десять обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности ОТГ «Север» - четыре.

«На протяжении текущих суток в результате обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано», - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 15 октября, боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов два военнослужащих Объединенных сил погибли, четыре - получили ранения, а еще один военный - боевое травмирования.