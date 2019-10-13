Боевики уже четыре раза нарушили тишину на Донбассе: стреляли из гранатометов и выпустили две мины

Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет.

На линии разграничения с полуночи оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, все вооруженные провокации зафиксированы на Луганском направлении.

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В частности, по его словам, под вражеским огнем из пехотного оружия ночью и утром находились оборонительные укрепления подразделений Вооруженных сил Украины у н.п. Новолуганское, Южное и Светлодарск.

«Российско-оккупационные войска вели огонь преимущественно из автоматических гранатометов, при этом во время утреннего обстрела позиций украинских войск у Новолуганского враг выпустил по направлению Доломитного две мины 82-го калибра», - сказал Мотузяник.

Он добавил, что трижды с начала текущих суток военнослужащие из состава Объединенных сил отвечали противнику огнем из пехотного оружия, демонстрируя врагу готовность к любым его действий.

«По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется нашими войсками. Боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины с начала текущих суток нет», - подчеркнул спикер.

Как сообщал УНИАН, 12 октября на Донбассе оккупанты 23 раза нарушили режим тишины, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, еще один - боевую травму.