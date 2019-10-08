В России призывают к новому разведению войск на Донбассе, сорванном боевиками

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения на протяжении семи дней режима тишины.

МИД РФ призывает к разведению войск в Золотом и Петровском, несмотря на обстрелы со стороны российских боевиков.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«ВСУ отказались приступать к разведению сил и средств в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября», - заявили в ведомстве.

Заявляется, что все это происходит на фоне шантажа украинских властей со стороны «вооруженных нацбатов, заявивших, что они будут срывать разведение».

«Это чревато опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения. Призываем Киев не допустить этого и выполнять достигнутые договоренности», - заявили в МИД России.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября при условии соблюдения на протяжении семи дней режима тишины, однако боевики продолжали обстрелы.

7 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое откладывается из-за обстрелов контролируемыми Россией боевиками. 6 октября представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что перспектива саммита в «нормандском формате» прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Он добавил, что также перед саммитом Украина «должна осуществить имплементацию формулы Штайнмайера в законодательство».