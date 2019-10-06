В Красногоровке погиб боец 28-й бригады
22:24, 06 октября 2019Война
397 0
Старший солдат Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.
Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года / фото УНИАН
В воскресенье, 6 октября, боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.нет.
Читайте такжеРазведение войск: Разумков объяснил, кто обеспечит безопасность на линии разграничения
Старший солдат Иван Дейкун погиб около 16:00 во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке.
Дейкун был заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 1-го механизированного батальона. Он получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.
Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела 6 октября на Донбассе погиб украинский военнослужащий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter