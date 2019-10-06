В Красногоровке погиб боец 28-й бригады

Старший солдат Иван Дейкун получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

В воскресенье, 6 октября, боец 28-й ОМБр Иван Дейкун погиб на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.нет.

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Старший солдат Иван Дейкун погиб около 16:00 во время обстрела противником из стрелкового оружия позиций 1-го механизированного батальона 28-й ОМБр в Красногоровке.

Дейкун был заместителем командира боевой машины - наводчиком-оператором 1-го механизированного батальона. Он получил несовместимые с жизнью ранения грудной клетки калибром 7,62мм.

Дейкун Иван Викторович родился 23 июня 1978 года. Тело военнослужащего направлено в морг Кураховской ЦРБ Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, в результате вражеского обстрела 6 октября на Донбассе погиб украинский военнослужащий.