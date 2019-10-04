Зеленский планирует разведение войск по всей линии разграничения - Пристайко

Речь идет об около 400 км линии разграничения в Луганской и Донецкой областях.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что президент Украины Владимир Зеленский планирует развести войска вдоль всей линии разграничения после разведения в первых трех районах - в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

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Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Глава МИД рассказал о поездке президента Владимира Зеленского в Станицу Луганскую, который пообещал отремонтировать мост в этом пункте.

"Он планирует после этого разведения в трех точках развести во всех 400 км, чтобы люди перестали гибнуть на всех этих 400 км, и так шаг за шагом. Я считаю, что он не имел морального права... дольше ждать", - заявил Пристайко.

Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведения подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

13 сентября Зеленский заявил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

1 октября Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились о начале разведения войск в Петровском и Золотом.