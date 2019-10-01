Зеленского на брифинге спросили, когда будут выведены российские военные с Донбасса

Глава государства подчеркивает, что в случае присутствия на Донбассе российских войск местные выборы проводиться не будут.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопрос вывода российских военных с оккупированного Донбасса должен обсуждаться в "нормандском формате".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на брифинге.

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В частности, его спросили, когда будут выведены российские военные с Донбасса. "Мы должны это обсудить в "нормандском формате". Это один из главных вопросов", - подчеркнул Зеленский и добавил, что вывод российских войск должен состояться до выборов.

Также его спросили, какие факторы должны предотвратить присутствие российских войск и гарантировать, что украинские партии примут участие в местных выборах на Донбассе. "Это нужно все прописывать. Это будет прописано", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, также сегодня Зеленский заверил, что никаких выборов на Донбассе под дулами пулеметов не будет.

"Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом. В этом новом законе не будет перейдена ни одна "красной линия". Именно поэтому нет и не будет никогда никакой капитуляции. Никакой", - подчеркнул президент.