На Донбассе ликвидирован боевик "ДНР" (фото)

Оккупанты снова понесли потери на Донбассе.

В последний день сентября на Донбассе был ликвидирован российский наемник.

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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"30.09.19 Герасимов "Василич" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он и опубликовал фото боевика, который часто хвастался снимками с Донбасса в соцсетях.

Также известно, что боевик угодил в базу "Миротворец".

Как сообщалось, Украина в сентябре потеряла 14 своих защитников на Донбассе. Самый старший среди погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.