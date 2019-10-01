На Донбассе ликвидирован боевик "ДНР" (фото)
17:36, 01 октября 2019Война
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Оккупанты снова понесли потери на Донбассе.
Боевик был ликвидирован 30 сентября / Анатолий Штефан "Штирлиц"/Telegram
В последний день сентября на Донбассе был ликвидирован российский наемник.
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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.
"30.09.19 Герасимов "Василич" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он и опубликовал фото боевика, который часто хвастался снимками с Донбасса в соцсетях.
Также известно, что боевик угодил в базу "Миротворец".
Как сообщалось, Украина в сентябре потеряла 14 своих защитников на Донбассе. Самый старший среди погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.
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