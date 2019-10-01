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На Донбассе ликвидирован боевик "ДНР" (фото)

17:36, 01 октября 2019
Война
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Боевик был ликвидирован 30 сентября / Анатолий Штефан &quot;Штирлиц&quot;/Telegram

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Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"30.09.19 Герасимов "Василич" Евгений сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он и опубликовал фото боевика, который часто хвастался снимками с Донбасса в соцсетях.

Также известно, что боевик угодил в базу "Миротворец".

Как сообщалось, Украина в сентябре потеряла 14 своих защитников на Донбассе. Самый старший среди погибших был отцом четырех детей, самый младший недавно встретил свое 21-летие.

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Теги: #Донбасс#боевики#потери