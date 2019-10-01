Автомат в руки, паспорт РФ и на войну: оккупанты на Донбассе начали свой «призыв» молодежи

В связи с некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений войск на Донбассе.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Максим Праута.

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«Командование российско-оккупационных войск готовит ротацию передовых подразделений соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ», - заявил он.

По словам Прауты, в связи с имеющимся некомплектом личного состава начата подготовка призывников из числа населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«Призыв» предполагается осуществить во время проведения собраний, к участию в которых вместе с бывшими военнослужащими будет привлекаться молодежь, которая не проходила военную службу.

Как сказал Праута, в ходе собрания представители российско-оккупационных войск будут проводить агитацию, отбор, так называемую «добровольно-принудительную» паспортизацию и «призыв» на военную службу с последующим направлением призванных в передовые подразделения в ходе очередной ротации.

Как сообщал УНИАН, ранее Восточная правозащитная группа сообщала, что на временно оккупированной территории Донецкой области оккупационная администрация при поддержке России осуществляет тотальную милитаризацию детей, подростков и молодежи.