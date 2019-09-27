Сутки в районе ООС: 23 обстрела, один боец получил ранения
В четверг, 26 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский боец получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 16 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза вблизи Красногоровки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новогнатовки – из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия;
дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
дважды неподалеку Марьинки – из автоматического гранатомета и снайперского оружия;
дважды неподалеку Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
дважды вблизи Новотроицкого и один раз неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия;
недалеко от Николаевки – из вооружения БМП, автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:
трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
трижды неподалеку Луганского – из миномета калибра 120 мм, а также из вооружения БМП и гранатометов различных систем;
вблизи Майского – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета.
За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил:
неподалеку Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Майского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм.
Как сообщал УНИАН, в среду, 25 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего двое украинских бойцов получили ранения, один – боевую травму.