Оккупанты сегодня почти полтора часа били по силам ООС на Луганщине

На Донецком направлении около 7 часов утра украинские военнослужащие, которые защищают позиции у Новотроицкого, ответили на вражеский обстрел.

Российско-оккупационные войска почти полтора часа из минометов и гранатометов обстреливали подразделения Объединенных сил в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

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По его словам, на Донбассе с начала текущих суток и до 12.00 российско-оккупационные войска трижды открывали огонь.

«На Луганском направлении два обстрела со стороны оккупированного посёлка Доломитное противник утром устроил неподалеку Новолуганского. Во время первого, продолжительностью около часа, оккупанты выпустили девять мин калибра 82 мм, а также вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Второй обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, длился около 20 минут», - сообщил пресс-секретарь.

Праута отметил, что на Донецком направлении около 7.00 на вражеский обстрел из крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать украинским военнослужащим, которые защищают позиции возле Новотроицкого.

Согласно имеющейся информации, с начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, они надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября оккупанты 32 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября оккупанты 32 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения, еще один – боевое травмирование.