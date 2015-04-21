Боевики из танков обстреливают позиции "Азова" в Широкино

Под таким прикрытием группа пехоты противника попыталась атаковать позиции украинских военных, говорится в сообщении на странице "Азова" в Facebook.

"В результате стрелкового боя минимум двух террористов убили. Детали о потерях противника уточняют. «Азовцы» удерживают позиции и дают врагу адекватный ответ", - сообщили в "Азове".

Читайте также"Азов" сообщил об обстреле Широкино из танков и минометов

В 8:20 террористы открыли огонь из танков по позициям полка "Азов" в Широкиному. Под таким прикрытием группа пехоты... Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 20 апреля 2015 г.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля в пресс-центре АТО сообщили, что представители Украины, Российской Федерации и ОБСЕ обсудили предложение демилитаризации Широкиного, подготовленное заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом.

17 апреля в Минобороны сообщили, что во время трехсторонней рабочей встречи заместителя руководителя СММ ОБСЕ Александру Хугу были представлены основные положения предложений украинской части СЦКК демилитаризации Широкиного.

"Украинская сторона отметила, что готова обеспечить демилитаризацию зоны при условии соблюдения полного прекращения огня в течение определенного времени. Среди прочего, это даст возможность развернуть постоянно действующий пункт наблюдения" , - сказано в сообщении.