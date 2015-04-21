В АТЦ подтвердили гибель двух бойцов в Песках

Как передает 112.ua, эту информацию подтвердил спикер АТО Сергей Даниленко.

"Да, мы полностью подтверждаем эту информацию", - сказал Даниленко.

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Ранее волонтер 93-й бригады Андрей С. по телефону сообщил о гибели двух бойцов АТО в Песках в результате минометного обстрела боевиками, еще один боец с тяжелым ранением легкого, по данным волонтера, госпитализирован.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.



