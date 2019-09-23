Журналисты показали, как работает украинский спецназ в зоне ООС на Донбассе (видео)

На видео показана работа закрытого подразделения ВСУ.

Стало известно, как работает украинский спецназ в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе.

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Соответствующее видео опубликовало издание "Радио Свобода" в Twitter.

"Это закрытое подразделение ВСУ. Подрывная деятельность, разведка, контрдиверсионные работы - далеко не полный перечень задач Сил специальных операций. Смотрите, как готовят группы ССО к выходу на Донбасс и как закаляют новобранцев", - говорится в подписи к кадрам.

Це закритий підрозділ ЗСУ. Підривна діяльність, розвідка, контрдиверсійні роботи – далеко не повний перелік завдань Сил спеціальних операцій.

Дивіться, як готують групи ССО до виходу на Донбас і як загартовують новобранців? pic.twitter.com/mPOr4Dhhvv — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 23, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что украинские силы стабилизировали ситуацию на Донбассе и начали возвращать территорию.