"Есть очень существенные сдвиги": генерал отметил успехи ВСУ на Донбассе

Генерал отметил, что украинские силы стабилизировали ситуацию на Донбассе и начали возвращать территорию.

В настоящее время, по мнению украинского генерала, на Донбассе ведется "окопная война".

Лишь за несколько дней после "хлебного" перемирия боевики и российские оккупационные войска начали активизироваться. В настоящее время достигнут "апогей" напряжения. Такое мнение в комментарии «Обозревателю» высказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

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По его мнению, одной из причин такой ситуации является непонимание того, что такое мир на Донбассе и как его достичь.

Богдан заявил, что за последние годы на Донбассе произошли некоторые "сдвиги" в пользу Украины. "Сдвиги есть, и очень существенные. Те вопросы, которые были решены в международных правовых институтах, подталкивали Путина к обмену военнопленными. Мы стабилизировали ситуацию на Донбассе, мы начали возвращать территорию. Активная оборона способствовала тому, что боевики и российские оккупационные войска немного замолчали".

В то же время он констатировал: "Сейчас, когда началась такая определенной степени непонятна ситуация, когда не все понимают, что такое мир и как его достигать, нас пытаются подталкивать. Как? Активизацией действий на фронте. В последние недели происходило наращивание активности, в августе был достигнут апогей, и он продолжается. Фактически ведется окопная война", – констатировал генерал.