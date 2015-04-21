Военный и доброволец погибли в Песках в результате обстрела - СМИ

Об этом LB.ua сообщил волонтер 93-й бригады Андрей С. по телефону.

Еще один боец 93-й ОМБр получил тяжелое ранение в легкое, его госпитализировали.

Сегодня боевики обстреляли позиции украинских военных в Песках из минометов.

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Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела из 125-миллиметрового орудия (запрещенного по Минским договоренностям), в 93-й ОМБр погиб 1 и ранены 13 бойцов.