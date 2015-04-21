Военный и доброволец погибли в Песках в результате обстрела - СМИ
01:09, 21 апреля 2015Война
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Один военнослужащий 93-й бригады и один доброволец погибли сегодня в результате обстрела со стороны террористов в пос. Пески.
REUTERS
Об этом LB.ua сообщил волонтер 93-й бригады Андрей С. по телефону.
Еще один боец 93-й ОМБр получил тяжелое ранение в легкое, его госпитализировали.
Сегодня боевики обстреляли позиции украинских военных в Песках из минометов.
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Напомним, на прошлой неделе в результате обстрела из 125-миллиметрового орудия (запрещенного по Минским договоренностям), в 93-й ОМБр погиб 1 и ранены 13 бойцов.
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