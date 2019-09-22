Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции ВСУ: один раненый

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку при любых каверзных и провокационных действиях противника.

Российско-оккупационные войска по состоянию на 19:00 десять раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего получил ранения один украинский военнослужащий.

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреливали позиции украинских военных недалеко от Николаевки с направления Докучаевска из стрелкового оружия, возле Новогнатовки с направления Докучаевска - из автоматического гранатомета, недалеко от Водяного с направления Ужовки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Крымского с направления Сентяновки и Южного с направления шахты им. Гагарина - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе Зализного и Новгородского с направления шахты им. Гагарина - из минометов калибра 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

На протяжении текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся начеку при любых провокационных действиях противника.