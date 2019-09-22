Оккупанты четыре раза обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала суток подразделения украинских войск открывали огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

На Донбассе с начала суток по состоянию на 11.00 зафиксированы четыре нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия, потерь среди украинских военных нет.

Как сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, все обстрелы противник совершил на донецком направлении.

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В частности, в половине первого ночи оккупанты обстреляли из пулеметов оборонительные позиции украинских военных вблизи Николаевки, около шести утра враждебные выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовки.

"Эти две провокации враг совершил по направлению Докучаевска. Далее, в 09.30 под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты так же били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия", - отметил Мотузяник.

По его словам, противник также применил пулеметы крупного калибра при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, который защищает н.п. Лебединское.

Также полковник подчеркнул, что с начала суток подразделения украинских войск открывали огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

"По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению операции, надежно держат оборону и контролируют противника по всей линии соприкосновения", - резюмировал представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе оккупанты 13 раз нарушил режим тишины, потерь в результате обстрелов среди украинских военных нет.