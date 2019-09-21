Объединенные силы не будут отступать, Генштаб ВСУ разрабатывает план отвода войск - министр обороны

Министр обороны Андрей Загороднюк заверил, что одностороннего разведения сил и вооружения от линии разграничения на Донбассе не будет.

Объединенные силы не будут отступать, Генеральный штаб Вооруженных сил разрабатывает план отвода войск от линии разграничения.

Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, почему украинские военнослужащие должны отступать из «серой зоны» на линии разграничения, которую метр за метром отвоевывали у противника.

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"Это не отступление. Это - разведение. Те, с кем мы общались (на линии разграничения - УНИАН), относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос их безопасности также, поскольку, если будет разведение, то оно будет по правилам. и это будет отслежено. Расстояние увеличится и снизится много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже система позиций, укреплений, и никто это делать не будет без подготовки. И, конечно, мы будем следить, чтобы та сторона также это делала", - сказал он.

Отвечая на вопрос, что будет, если противник не отведет свои силы и вооружение, министр сказал: "Во-первых, разведение будет одновременным повсюду. Это будет участками, и будет надзор, чтобы это делалось с обеих сторон. Сейчас создается план разведения, Генштаб этим занимается. Он будет представлен и будет учитывать все риски", - подчеркнул Загроднюк.

Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведение подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.

13 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.

18 сентября после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что представители РФ заблокировали определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского.