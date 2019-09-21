Объединенные силы не будут отступать, Генштаб ВСУ разрабатывает план отвода войск - министр обороны
Объединенные силы не будут отступать, Генеральный штаб Вооруженных сил разрабатывает план отвода войск от линии разграничения.
Об этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос, почему украинские военнослужащие должны отступать из «серой зоны» на линии разграничения, которую метр за метром отвоевывали у противника.
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"Это не отступление. Это - разведение. Те, с кем мы общались (на линии разграничения - УНИАН), относятся к этому, как к стратегии. Во-первых, это вопрос их безопасности также, поскольку, если будет разведение, то оно будет по правилам. и это будет отслежено. Расстояние увеличится и снизится много рисков. Но это должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже система позиций, укреплений, и никто это делать не будет без подготовки. И, конечно, мы будем следить, чтобы та сторона также это делала", - сказал он.
Отвечая на вопрос, что будет, если противник не отведет свои силы и вооружение, министр сказал: "Во-первых, разведение будет одновременным повсюду. Это будет участками, и будет надзор, чтобы это делалось с обеих сторон. Сейчас создается план разведения, Генштаб этим занимается. Он будет представлен и будет учитывать все риски", - подчеркнул Загроднюк.
Как сообщал УНИАН, в июне состоялось разведение подразделений и вооружения Вооруженных сил Украины и боевиков вблизи Станицы Луганской.
13 сентября президент Украины Владимир Зеленский отметил, что следующим этапом прекращения огня на Донбассе будет разведение войск в Петровском и Золотом.
18 сентября после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что представители РФ заблокировали определение возможной даты разведения войск в районе Золотого и Петровского.