Оккупанты 5 раз нарушили "тишину" на Донбассе за сутки

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не зафиксировано.

На протяжении прошлых суток, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 3 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Березового – из стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня, используя стрелковое оружие. В частности, противник произвел 1 обстрел украинских позиций близ Николаевки и еще 1 - вблизи Золотого.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня. Во время выполнения боевого задания один украинский военнослужащий погиб, двое – получили ранения.