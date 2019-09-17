Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе, два украинских бойца ранены

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали украинских военных из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В течение прошлых суток, 16 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Читайте такжеЗеленский назвал первые шаги к миру на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 14 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика, дважды неподалеку Павлополя, вблизи Лебединского, недалеко Верхнеторецкого, дважды вблизи Водяного, вблизи Опросного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровки, дважды неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Луганского, вблизи Новотошкивского, трижды неподалеку Новолуганского, вблизи Новгородского, дважды неподалеку Крымского.

За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

Как сообщал УНИАН, на протяжении предыдущих суток, 15 сентября, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.