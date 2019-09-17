В течение суток на Донбассе один военный погиб, двое ранены

Сегодня во время выполнения боевого задания один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, двое - получили ранения.

В течение суток боевики российско-оккупационных войск пять раз нарушили режим тишины на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиций Объединенных сил: неподалеку от Новотроицкого с направления Докучаевска - из автоматического гранатомета; вблизи Водяного с направления Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Павлополя с направления Украинского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела украинских позиций: неподалеку от Железного с направления Железной Балки из ручного противотанкового гранатомета и вблизи Новотошковского с направления Голубовского - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащие получили ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.