За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет

14:07, 18 апреля 2015
Война
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За минувшие сутки в зоне АТО ранение получил один украинский военный, погибших нет.

За сутки потерь среди украинских военных нет \ Фото УНИАН

Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.

"На протяжении прошедших суток в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, только один получил ранения. Это произошло в районе поселка Ленинское, под Горловкой"- сказал он.

Читайте такжеБоевики за сутки 7 раз обстреляли силы АТО из запрещенного Минскими договоренностями оружияКак сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения.

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