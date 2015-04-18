За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет

Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.

"На протяжении прошедших суток в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, только один получил ранения. Это произошло в районе поселка Ленинское, под Горловкой"- сказал он.

Читайте такжеБоевики за сутки 7 раз обстреляли силы АТО из запрещенного Минскими договоренностями оружияКак сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения.