За сутки в зоне АТО ранен один военный, погибших нет
14:07, 18 апреля 2015Война
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За минувшие сутки в зоне АТО ранение получил один украинский военный, погибших нет.
За сутки потерь среди украинских военных нет \ Фото УНИАН
Об этом сообщил на брифинге спикер АТО Андрей Лысенко.
"На протяжении прошедших суток в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, только один получил ранения. Это произошло в районе поселка Ленинское, под Горловкой"- сказал он.
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