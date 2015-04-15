В Луганской области силы АТО отбили атаку боевиков
20:22, 15 апреля 2015Война
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В Луганской области вблизи населенного пункта Донецкий произошло боевое столкновение между силами АТО и боевиками, в результате которого последние отступили.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в соцсети. В сообщении говорится, что в Луганской области вблизи населенного пункта Донецкий произошло боестолкновение. "Украинские военнослужащие встретили врага плотным огнем и заставили его отступить", - говорится в сообщении.
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"Украинские военнослужащие, находящиеся на передовых позициях обороны вдоль линии разграничения, не поддаются на провокации, демонстрируют выдержку и силу духа и неукоснительно соблюдают минские договоренности", - отмечает штаб АТО.
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